Спортсмени-військовослужбовці надалі будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"10 з 19 олімпійських медалей на літніх Олімпійських іграх у Токіо для України завоювали спортсмени Збройних сил України! Кожна з них - це величезний привід для гордості.

Тепер, як і обіцяла, інформую про зустріч з Ярослава Магучіх.

Ми зустрілись. Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію.

Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні.

Тепер, що стосується "букви закону".

Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування.

Згідно з п 1.4 Доктрини - відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця.

У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Відповідно до п.2.1 згаданої Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави... Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Тож, наразі, згідно чинного законодавства, проводиться робота з безпосереднім керівником.

Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", - зазначила Маляр.