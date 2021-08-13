 Заступниця Міністра оборони України: Фото обіймів Магучіх з росіянкою - це наслідок емоцій | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Заступниця Міністра оборони України: Фото обіймів Магучіх з росіянкою - це наслідок емоцій

Сьогодні 13:10 540 0
Маляр - про фотографування Магучіх з росіянкою
Заступниця Міністра оборони України: Фото обіймів Магучіх з росіянкою - це наслідок емоцій
#Маляр, #Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Спортсмени-військовослужбовці надалі будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"10 з 19 олімпійських медалей на літніх Олімпійських іграх у Токіо для України завоювали спортсмени Збройних сил України! Кожна з них - це величезний привід для гордості.

Тепер, як і обіцяла, інформую про зустріч з Ярослава Магучіх.

Ми зустрілись. Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію.

Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні. 

Тепер, що стосується "букви закону". 

Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування.

Згідно з п 1.4 Доктрини  -  відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця.

У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація та контроль результатів публічного спілкування  покладається на безпосередніх керівників  та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Відповідно до п.2.1 згаданої Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави... Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими". 

Тож,  наразі, згідно чинного законодавства, проводиться робота з безпосереднім  керівником. 

Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте,  спортсмени-військовослужбовці  у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", - зазначила Маляр.

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