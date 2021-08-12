 Хижняк: Дуже радий сріблу, це був важкий шлях | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Хижняк: Дуже радий сріблу, це був важкий шлях

Сьогодні 20:55 292 0
Олександр Хижняк прокоментував Олімпіаду в Токіо
Хижняк: Дуже радий сріблу, це був важкий шлях
#Хижняк

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Хижняк задоволений свої результатом на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це розповів сам боксер.

"Рівень боксу на Олімпійських іграх вражає і порівняти його з іншими змаганнями неможливо.

Для мене це був космічний бокс, надзвичайно шалений рівень. Тут кожен боксер виходить максимально мотивованим на перемогу. Потрібно бути готовим з першої до останньої секунди.

Хотіли, звичайно, більш високого результату - ми йшли до золотої медалі, і йшли до останнього. Але ми дуже раді і сріблу, тому що це був дуже складний шлях.

Це хороший досвід, який нас загартував, дав нам нові знання, і, найголовніше, показав, що боксери нашої країни знаходяться на тому рівні, на якому ми стовідсотково можемо конкурувати з іншими країнами ", - сказав Хижняк.

Нагадаємо, Хижняк прикро програв у фіналі Олімпіади.

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