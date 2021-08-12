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Гутцайт підтримав Магучіх після фото з росіянкою

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Гутцайт прокоментував скандал з легкоатлеткою
Гутцайт підтримав Магучіх після фото з росіянкою
#Гутцайт, #Магучіх

Джерело - Інтерфакс-Україна.

Українська атлетка Ярослава Магучіх під час нагородження на Олімпіаді просто не стримала емоцій, коли фотографувалась із російською спортсменкою. 

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, всі вітають один одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поряд була спортсменка з ОКР з Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій", - сказав Гутцайт. 

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

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