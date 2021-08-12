Кохан: Особливо не вірив, що виграю медаль на Олімпіаді

Джерело - XSport.
20-річний Михайло Кохан зупинився за крок від медалі Олімпіади в метанні молота, хоча сам спортсмен не вірив у свій успіх.
Про це заявив сам українець.
"Ну так, я їхав туди не туристом. У мене була своя мета і, вважаю, я її виконав - метнув свій результат, гідно боровся зі своїми суперниками. Завдання було потрапити в фінал для початку. А там вже як складеться - адже ніхто не знає, що буде. Потрібно було показувати свій результат, а там буде так, як буде.
Коли йшов після четвертої спроби другим, то чи вірив, що зможеш взяти медаль? Особливо ні, тому що знав, що ще деякі хлопці не метнули. Поляк Павел Файдек, він в сезоні майже 83 метри метав. Я думав, що для нього 80 метрів - це не особливо проблема. Ось він і метнув. А норвежець - це для всіх нонсенс. Він додав десь три метри до особистого рекорду. Від нього нічого такого не очікували.
У Париж за чим їхати? Думаю, ви самі знаєте - представити країну на найвищому рівні", - зазначив Кохан.