Тренер Килипко пояснив, чому його не відправили на Олімпіаду разом з підопічною

Віктор Швецов, особистий тренер стрибунки з жердиною Марини Килипко, пояснив, чому не поїхав на Олімпіаду в Токіо.

Про це розповів сам наставник.

"Марина сподівалася, що я поїду, і я сам сподівався. Мені ніхто нічого не говорив, що я не поїду. Потім пройшов якийсь проміжок часу, через два-три тижні я дізнався у Марини, що існує група. Ну як, вона знала і я знав, що начебто ми їдемо. Питаю в неї: "Марино, коли ми будемо їхати й так далі?" Вона каже: "А що, ви не знаєте?" Я кажу: "Ні". "А що, вас немає у створеній групі олімпійців, які їдуть?" Кажу: "Ні". Вона: "Ну зараз я буду дзвонити головному тренеру".

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Це приблизно було днів за 10 до Олімпіади. Вона подзвонила, і їй сказали, що не переживай, ми будемо намагатися вирішити це питання. І все. І потім через три дні вже опублікували списки, хто їде.

Я знав, що фінансова ситуація дуже така важка у Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить немає коштів, немає за що везти", - сказав Шевцов.