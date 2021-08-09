Беленюк відреагував на цькування Магучіх через фото з росіянкою

Жан Беленюк прокоментував скандал з Ярославою Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Представники української делегації на Олімпіаді-2020 в Токіо повинні були вести роз’яснювальні бесіди з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів.

Про це розповів олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

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"Керівництво, яке займалося організацію цих ігор повинні були провести певні співбесіди щодо того, яким чином спортсмени мають себе вести після завершення змагань. Вони мали бути попереджені, які ризики вони можуть отримати від тих чи інших світлин. Зважаючи на те, в якій ситуації знаходиться наша країна. Це треба усвідомлювати та розуміти", - розповів Беленюк в ефірі Руслана Свіріна.

Нагадаємо, Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади.