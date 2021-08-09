Терлюга: Розпочинається нова сторінка в моєму житті

Нічого так сильно не мотивує спортсмена, як гордість близьких тобі людей за твої досягнення.

Про це заявила українська каратистка Анжеліка Терлюга.

"Я можу нескінченно довго писати про те, чого немає в житті професійного спортсмена і скільки труднощів нам доводиться долати. Постійний щоденний стрес, обмеження у всьому, пошук фінансів на підготовку і відновлення, ти - заручник ситуації, ти не можеш керувати своїм життям так, як хочеш.

Ти робиш все, що можеш і не можеш, щоб домогтися результату і тебе похвалили. Так, саме визнання близьких і друзів, суперників, людей навколо мотивує тебе, а не якісь гроші та інші бонуси.

Нічого так сильно не мотивує, як гордість близьких тобі людей за твої досягнення. Розпочинається нова сторінка в моєму житті. Скоро я буду вдома", - зазначила Терлюга.