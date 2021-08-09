 Терлюга: Розпочинається нова сторінка в моєму житті | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Терлюга: Розпочинається нова сторінка в моєму житті

Сьогодні 15:10 807 0
Спортсменка розповіла про труднощі в професійному спорті
Терлюга: Розпочинається нова сторінка в моєму житті
#Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Нічого так сильно не мотивує спортсмена, як гордість близьких тобі людей за твої досягнення.

Про це заявила українська каратистка Анжеліка Терлюга.

"Я можу нескінченно довго писати про те, чого немає в житті професійного спортсмена і скільки труднощів нам доводиться долати. Постійний щоденний стрес, обмеження у всьому, пошук фінансів на підготовку і відновлення, ти - заручник ситуації, ти не можеш керувати своїм життям так, як хочеш.

Ти робиш все, що можеш і не можеш, щоб домогтися результату і тебе похвалили. Так, саме визнання близьких і друзів, суперників, людей навколо мотивує тебе, а не якісь гроші та інші бонуси.

Нічого так сильно не мотивує, як гордість близьких тобі людей за твої досягнення. Розпочинається нова сторінка в моєму житті. Скоро я буду вдома", - зазначила Терлюга.

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Допис, поширений Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Нагадаємо, Терлюга стала срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

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