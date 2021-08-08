Джерело - Чемпіон.
Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи фото Ярослави Магучіх з капітаном збройних сил країни-агресора РФ Марією Ласіцкене.
"Необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога. Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення".
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"Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - заявила Маляр.
Нагадаємо, Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади.