На Олімпіаді було встановлено більше 150 нових рекордів

Один з олімпійських рекордів на рахунку українця

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2020 у Токіо було встановлено 154 нових рекордів, з яких 103 олімпійські рекорди, 24 найкращі результати на Олімпіадах у веслуванні та 6 найкращих світових результатів у веслуванні.

Відзначимо, у веслуванні не фіксуються світові та олімпійські рекорди, а лише позначаються кращі результати.

Також було встановлено 21 новий світовий рекорд. 4 світові рекорди було встановлено в плаванні, 3 у велоспорті, 3 в стрільбі, 1 в скелелазінні, 6 в плаванні та 4 у важкій атлетиці.

Серед нових олімпійських рекордів відзначимо, що один на рахунку українця Михайла Романчука, який встановив його у кваліфікації на дистанції 1500 м вільним стилем.

Нагадаємо, Україна посіла найгірше в історії місце в медальному заліку Олімпіади.