Американці завоювали найбільше медалей і за кількістю, і за якістю

Джерело - Чемпіон.

Збірна США здобула перемогу в медальному заліку Олімпіади в Токіо-2020.

Американські спортсмени завоювали на іграх в Токіо 39 золотих, 41 срібну і 33 бронзових медалі (всього 113 нагород).

На другому місці йде Китай (38-32-18, всього 88 медалей), а трійку найкращих в медальному заліку замкнули японці (27-14-17, всього 58 медалей)

На Олімпіаді залишилося визначити володарів двох медалей - у фіналі чоловічого турніру з водного поло зустрічаються збірні Угорщини та Сербії.

Україна посіла 44-е місце в загальному медальному заліку.