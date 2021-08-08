Державний прапор понесе dtckedfkmybwz

Джерело - Чемпіон.

Високої честі нести державний прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо довірено володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Сьогодні о 14:00 за київським часом в Токіо відбудеться урочиста церемонія закриття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій українські спортсмени вибороли 19 медалей.

Нагадаємо, в олімпійському Токіо 24-річна українка двічі підіймалася на п'єдестал пошани, виборовши срібну медаль із партнеркою по збірній Анастасією Четверіковою у каное-двійці на 500 метрів й бронзову медаль у змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів.