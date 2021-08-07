Магучіх: Втомлена, але щаслива, що маю цю бронзу

Ярослава Магучіх здобула бронзову нагороду Олімпійських ігор у стрибках у висоту серед жінок.

Українська легкоатлетка прокоментувала здобуття нагороди Олімпіади.

"Втомлена, але щаслива, що маю цю бронзу. Вона була для мене складна: 1.98 метри виконала з третьої спроби. Краще бути з медаллю, вона для мене - найдорожча. Відпустка у мене у вересні, я маю ще кілька стартів Діамантової ліги. Потім трішки відпочинку і підготовка до нового сезону і нових перемог".