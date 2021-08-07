Токіо-2020. Усі переможці п'ятнадцятого змагального дня - 7 серпня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився 15-ий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 34 комплекти медалей.

У змаганнях з гольфу у жінок тріумфувала американка Неллі Корда. Жіночий легкоатлетичний марафон Перес Джепчірчір (Кенія). Її співвітчизниця Бріджід Косгеї фінішувала другою.

У веслуванні на байдарках і каное розіграно чотири комплекти медалей. У чоловічій четвірці на каное перемогла збірна Німеччини. На байдарці-одиночці переміг бразилець Ісакьяс Кейрош дос Сантос. У жіночій двійці на каное китаянки посіли перше місце. Українці та канадки стали другими та третіми відповідно. У четвірці каное золоту медаль здобула збірна Угорщини.

Турнір з пляжного волейболу у чоловіків виграли норвежці. Захоплюючий чоловічий баскетбольний турнір завершився перемогою американців, які у фіналі переграли Францію.

Чотири переможці стали відомі у боксі. У жінок у ваговій категорії до 69 кг перемогла Бусеназ Сюрменелі (Туреччина), до 51 кг - Стойка Петрова (Болгарія) У чоловіків у категорії 75 кг бразилець Геберт Консейсан Соуза у фіналі нокаутував українця Олександра Хижняка. У категорії до 52 кг найкращим став британець Галал Яфаі.

У карате куміте було розіграно два комплекти медалей. У чоловіків у категорії понад 75 кг переміг іранець Саджад Ганджзаде, у жінок понад 61 кг - Фер'ял Абделазіз (Єгипет).

Сучасне п'ятиборство у чоловіків виграв Джо Чоонг (Велика Британія). У стрибках у воду з 10-тиметрової вишки тріумвували китайці - Цао Юань та Ян Цзянь здобули відповідно золоту та срібну медалі.

Індивідуальне багатоборство у художній гімнастиці несподівано виграла Ліной Ашрам (Ізраїль). Вперше за 25 років РОК без золотої медалі.

Турнір з водного поло у жінок виграли американки. У велотреку чоловічий Медісон виграли данці.

Вільна боротьба порадувала розіграшем трьох комплектів медалей. У чоловіків у категорії до 65 кг переміг японець Отогуро Такуто, у категоріїї 97 кг - Садулаєв Абдулрашид (РОК), у жінок у категорії до 50 кг тріумфувала Сусакі Юї (Японія).

Чоловічу та жіночу легкоатлетичні естафети 4х400 виграли США. Марія Ласіцкене (РОК) виграла змагання зі стрибків у висоту. Нірадж Чопра (Індія) виграв змагання з метання спису. Біг на 10000 метрів у жінок виграла Сіфан Хассан (Нідерланди), у чоловіків 1500 м - Якоб Інгебрігтсен (Норвегія).

У кінському спорті командний турнір виграла збірна Швеції. Бейсбольний турнір виграла Японія. Командний турнір з артистичного плавання виграла збірна РОК.

Збірна Бразилії виграла чоловічий футбольний турнір. Французи виграли чоловічі турніри з волейболу та гандболу.