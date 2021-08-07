Геращенко: Четверта - трошки прикро, але дівчата були сильніші

Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади﻿

Джерело - Суспільне Спорт.

Ірина Геращенко посіла 4-е місце зі стрибків у висоту серед жінок на Олімпійських іграх.

Українка прокоментувала такий прикрий результат.

"Напевно так, є сильне бажання. Нічого, у мене ще є старти, гадаю, що все вийде. Вдячна дуже всім за те, що вболівали, вдячна всій країні, усім, хто витрачав свої нерви. Сьогодні у мене дерев'яне четверте місце, дерев'яна медаль. Але я цьому, напевно, також рада.

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"У Ріо була молодшою на п'ять років, як мала дитина, а вже зараз - доросла. Четверта - трошки прикро, але дівчата були сильніші", - сказала Геращенко.

Раніше Лівач програла у поєдинку за бронзову медаль.