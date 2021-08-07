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Шатернікова: Рефері вчинив несправедливо щодо Хижняка

Сьогодні 15:11 329 0
Аліна Шатернікова прокоментувала суддівство у фінальному бою Олександра Хижняка на Олімпіаді.
Шатернікова: Рефері вчинив несправедливо щодо Хижняка
#Хижняк

Джерело - tribuna.com.

Український боксер Олександрі Хижняк домінував у фінальному поєдинку Олімпіади в Токіо.

Про це розповіла віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Коли перші 2 раунду повне домінування одного боксера над іншим, в останньому раунді фіналу Олімпіади рефері повинен був відкривати рахунок. Там не було такого глибокого нокауту. Він повинен був спочатку відрахувати і подивитися на стан спортсмена. А що робить рефері? Він відразу зупиняє.

Ясна річ, що для рефері здоров'я спортсмена на першому місці. Але тут не було такого стану Хижняка, щоб не дати йому шанс завершити цей поєдинок. Я абсолютно впевнена, що цей суперник не нокаутував би Сашу, якби бій продовжився. Він би не добив.

Але рефері, я вважаю, щодо учасників цього драматичного бою, вчинив цілком несправедливо. Звичайно, для бразильця це мега-удача, але це не справедливо для фінального поєдинку Олімпійських ігор, де один боксер явно перевершував іншого. Тут, виходить, нокдаун і відразу ж зупиняє", - сказала Шатернікова.

Нагадаємо, Хижняк програв вперше за п'ять років.

Раніше, на поразку боксера різко відреагував президент Федерації боксу України.

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