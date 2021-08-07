Гутцайт: Дякуємо Хижняку за чудову підготовку

Джерело - Чемпіон.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив виступ Олександра Хижняка на Олімпіаді-2020 на Токіо.
Про це розповів сам міністр.
"П’яте срібло для України в Токіо!
Боксер Олександр Хижняк, два з половиною раунди володіючи незаперечною перевагою, поступився і в підсумку завоював срібло Олімпійських Ігор.
Дякуємо спортсмену та тренерам за таку чудову підготовку!
Українці - найкращі! Продовжуємо за них вболівати!", - відзначив Гутцайт.
Нагадаємо, Хижняк програв вперше за п'ять років.
Раніше, на поразку боксера різко відреагував президент Федерації боксу України.