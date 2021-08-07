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Гутцайт: Дякуємо Хижняку за чудову підготовку

Сьогодні 13:13 174 0
Вадим Гутцайт прокоментував виступ Олександра Хижняка на Олімпіаді в Токіо
Гутцайт: Дякуємо Хижняку за чудову підготовку
#Хижняк

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оцінив виступ Олександра Хижняка на Олімпіаді-2020 на Токіо.

Про це розповів сам міністр.

"П’яте срібло для України в Токіо! 

Боксер Олександр Хижняк, два з половиною раунди володіючи незаперечною перевагою, поступився і в підсумку завоював срібло Олімпійських Ігор.

Дякуємо спортсмену та тренерам за таку чудову підготовку! 

Українці - найкращі! Продовжуємо за них вболівати!", - відзначив Гутцайт.

Нагадаємо, Хижняк програв вперше за п'ять років.

Раніше, на поразку боксера різко відреагував президент Федерації боксу України.

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