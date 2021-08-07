Редкач пояснив поразку Хижняка на Олімпіаді

Український боксер Олександр Хижняк сам винний у своїй поразці у фіналі Олімпіади в Токіо.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Саша такий тупий і дурний бокс не можна було показувати бий біжи, ти вже був майже олімпійським чемпіоном, навіщо тобі було йти вперед! Відновлюйся, набирайся сил, міняй тренера і візьмеш реванш в профі впевнений в цьому! Там інші рукавички і боляче б'ють, будь готовий!!!", - відзначив Редкач.