15-річний українець Олексій Середа оцінив свій результат у стрибках у воду на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів сам спортсмен.

"Півфінал я стрибав нормально, але один стрибок [четвертий] дуже сильно завалив. А у фіналі я зібрався. Звичайно, один стрибок завалив, але не так сильно. Це безцінний досвід для мене: потрапив у півфінал та фінал і показав такий результат. Чому завалив? Не знаю. Коли я роблю його на тренуваннях, він мені важко дається. Коли на адреналіні - легше. Не розумію, як його робити.

Дуже важко було зачепитися за бронзу. За сумою там на 90 балів більше, ніж у мене", - відзначив Середа.