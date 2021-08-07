 Старікова сенсаційно перемогла фаворитку у чвертьфіналі Олімпіади | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Старікова сенсаційно перемогла фаворитку у чвертьфіналі Олімпіади
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Старікова сенсаційно перемогла фаворитку у чвертьфіналі Олімпіади

Сьогодні 12:43 1372 0
Українка перемогла у першому та третьому заїздах
Старікова сенсаційно перемогла фаворитку у чвертьфіналі Олімпіади
#Старікова

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо на велотреку відбулися жіночі спринтерські заїзди в 1/4 фіналу.

Українка Олена Старікова в 1/4 фіналу протистояла фаворитці Леа Фрідріх з Німеччини. Змагання відбувалися до двох перемог у заїздах. У першому заїзді Старікова на 0,001 секунди виграла у фаворитці. Далі українка програла другий заїзд, але змогла перемогти титуловану німкеню у третьому заїзді.

Українка завтра, 8 серпня, у півфіналі побореться за золоту медаль Олімпіади. Початок о 04:18. Суперницею українки у півфіналі буде Лі Хвейші (Гонконг), яка є бронзовою призеркою Олімпіади-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, раніше ще одна українка Любов Басова спочатку програла в 1/32 фіналу, після чого не змогла перемогти і у втішному заїзді.

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