Українка перемогла у першому та третьому заїздах

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо на велотреку відбулися жіночі спринтерські заїзди в 1/4 фіналу.

Українка Олена Старікова в 1/4 фіналу протистояла фаворитці Леа Фрідріх з Німеччини. Змагання відбувалися до двох перемог у заїздах. У першому заїзді Старікова на 0,001 секунди виграла у фаворитці. Далі українка програла другий заїзд, але змогла перемогти титуловану німкеню у третьому заїзді.

Українка завтра, 8 серпня, у півфіналі побореться за золоту медаль Олімпіади. Початок о 04:18. Суперницею українки у півфіналі буде Лі Хвейші (Гонконг), яка є бронзовою призеркою Олімпіади-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, раніше ще одна українка Любов Басова спочатку програла в 1/32 фіналу, після чого не змогла перемогти і у втішному заїзді.