Старікова вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади у спринті

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо на велотреку відбулися жіночі спринтерські заїзди в 1/8 фіналу.
Українка Олена Старікова у першому заїзді в 1/8 фіналу програла, але у другої заїзді (три спортсменки брали участь) святкувала перемогу. Як наслідок українка вийшла до чвертьфіналу змагань.
О 10:55 сьогодні розпочнеться чвертьфінал, в якому Олена Старікова буде протистояти фаворитці Леа Фрідріх з Німеччини.
Нагадаємо, раніше ще одна українка Любов Басова спочатку програла в 1/32 фіналу, після чого не змогла перемогти і у втішному заїзді.