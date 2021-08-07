Старікова вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади у спринті

Українка у другому заїзді відібралася до чвертьфіналу

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо на велотреку відбулися жіночі спринтерські заїзди в 1/8 фіналу.

Українка Олена Старікова у першому заїзді в 1/8 фіналу програла, але у другої заїзді (три спортсменки брали участь) святкувала перемогу. Як наслідок українка вийшла до чвертьфіналу змагань.

О 10:55 сьогодні розпочнеться чвертьфінал, в якому Олена Старікова буде протистояти фаворитці Леа Фрідріх з Німеччини.

Нагадаємо, раніше ще одна українка Любов Басова спочатку програла в 1/32 фіналу, після чого не змогла перемогти і у втішному заїзді.