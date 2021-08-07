Лузан: У Парижі-2024 ми буде боротися за золото

Джерело - Чемпіон.
Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова дуже щасливі виграти срібні медалі на Олімпіаді 2020 у веслуванні на каное серед жіночих двійок на дистанції 500 метрів.
Про це заявила Лузан.
"Ми просто завжди спокійно виходимо і синхронно робимо свою справу. І отримуємо лише задоволення.
Це олімпійська медаль, і ми дуже раді. Ми віцечемпіонки Олімпіади!
Тепер будемо тримати курс на Париж-2024 і там боротися за золото! У нас є потенціал. А зараз ми дуже щасливі", - сказала Лузан.