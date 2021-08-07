 Українки в четвірці посіли останнє місце у півфіналі Олімпіади | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Українки в четвірці посіли останнє місце у півфіналі Олімпіади

Сьогодні 05:48 233 0
Кічасова-Скорик, Кукліновська, Тодорова та Повх зазнали фіаско
Українки в четвірці посіли останнє місце у півфіналі Олімпіади
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 на Токіо відбувся півфінальний заїзд у веслуванні на байдарках-четвірках серед жінок на дистанції 500 метрів.

За Україну в цій дисципліні виступали Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх.

З двох півфіналів по четверо найшвидших команд виходили в фінал. У своєму заїзді серед п'яти екіпажів українки фінішували на останньому 5-му місці та вибули з боротьби за медалі.

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