Українки в четвірці посіли останнє місце у півфіналі Олімпіади

Кічасова-Скорик, Кукліновська, Тодорова та Повх зазнали фіаско

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 на Токіо відбувся півфінальний заїзд у веслуванні на байдарках-четвірках серед жінок на дистанції 500 метрів.

За Україну в цій дисципліні виступали Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх.

З двох півфіналів по четверо найшвидших команд виходили в фінал. У своєму заїзді серед п'яти екіпажів українки фінішували на останньому 5-му місці та вибули з боротьби за медалі.

Раніше, Лузан і Четверікова стали срібними призерками Олімпіади.