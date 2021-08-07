Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня

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7 серпня відбудеться 15-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 34 комплекти медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)
1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 4 раунд
3:00. Легка атлетика. Марафон. Жінки
1. Перес Джепчірчір (Кенія)
2. Бріджід Косгеї (Кенія)
3. Моллі Зайдель (США)
3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное.
Чоловіки - К-4 500м.
1. Німеччина
2. Іспанія
3. Словаччина
Чоловіки - С-1 1000м
1. Ісакьяс Кейрош дос Сантос (Бразилія)
2. Лю Хао (Китай)
3. Мартін Фукса (Чехія)
Жінки - С-2 500м
1. Китай
2. Україна
3. Канада
Жінки - К-4 500м
1. Угорщина
2. Білорусь
3. Польща
4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. Чоловіки
1. Норвегія
2. РОК
3. Катар
5:30 - 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал
8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кг
8:00 - 14:35. Карате. Куміте чоловіки 75+ кг, жінки 61+ кг
8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки
9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки
9:20 - 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство
9:30 - 12:25. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум. Відбірковий етап
10:30 - 12:20. Водне поло. Жіночий фінал
10:55 - 11:55. Велоспорт, трек. Чоловіки. Медісон
12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг. Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг
12.50. Легка атлетика. Чоловіки - 1500м, естафета 4х400, спис. Жінки - 10000м, естафета 4х400 м, висота
13.00 - 15:20. Кінний спорт. Конкур. Командний турнір
13.00 - 16:30. Бейсбол. Фінал
13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Командний турнір
14:30 - 16:30. Футбол. Чоловічий фінал
15:00 - 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал
15:15 - 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал