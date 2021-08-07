 Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Лузан і Четверікова стали срібними призерками Олімпіади
Сьогодні 05:40 882
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня
Сьогодні 07:36 1994
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 07:30 183830 28
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня
Сьогодні 07:29 10950
Збірна США переграла Францію у фіналі Олімпіади
Сьогодні 07:28 268
Українські гімнастки вийшли до фіналу Олімпіади
Сьогодні 07:11 438
15-річний Середа пробився до фіналу Олімпіади
Сьогодні 06:37 408
Українки у веслуванні на байдарках потрапила до ТОП-10 на Олімпіаді
Сьогодні 06:17 254
Українки невдало виступили у жіночому марафоні
Сьогодні 05:56 316
Алтухов посів 13-е місце на Олімпіаді
Сьогодні 05:53 212
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо Андрій Дунець
Вчора 16:29 1692
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 13:45 3638
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди Андрій Твердохліб
Вчора 13:05 2578 2
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото Андрій Дунець
Вчора 12:56 1118
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Вчора 10:31 913
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Вчора 08:50 797
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Вчора 00:26 8821
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
05.08.2021 22:17 2048
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
05.08.2021 21:16 1590 1
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
05.08.2021 20:55 1389
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:57 4405 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:41 1142
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:07 3968
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
05.08.2021 14:23 6540
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
05.08.2021 11:50 1671
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
05.08.2021 09:56 7539 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 834
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1377
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1782
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 7184 3
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня

Сьогодні 07:36 1994 0
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

7 серпня відбудеться 15-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 34 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 4 раунд

3:00. Легка атлетика. Марафон. Жінки

1. Перес Джепчірчір (Кенія)

2. Бріджід Косгеї (Кенія) 

3. Моллі Зайдель (США)

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное.

Чоловіки - К-4 500м. 

1. Німеччина

2. Іспанія

3. Словаччина

Чоловіки - С-1 1000м

1. Ісакьяс Кейрош дос Сантос (Бразилія)

2. Лю Хао (Китай)

3. Мартін Фукса (Чехія)

Жінки - С-2 500м

1. Китай

2. Україна

3. Канада

Жінки - К-4 500м

1. Угорщина

2. Білорусь

3. Польща

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. Чоловіки

1. Норвегія

2. РОК

3. Катар

5:30 - 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кг

8:00 - 14:35. Карате. Куміте чоловіки 75+ кг, жінки 61+ кг

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:20 - 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство

9:30 - 12:25. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум. Відбірковий етап

10:30 - 12:20. Водне поло. Жіночий фінал

10:55 - 11:55. Велоспорт, трек. Чоловіки. Медісон

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг. Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг

12.50. Легка атлетика. Чоловіки - 1500м, естафета 4х400, спис. Жінки - 10000м, естафета 4х400 м, висота

13.00 - 15:20. Кінний спорт. Конкур. Командний турнір

13.00 - 16:30. Бейсбол. Фінал

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Командний турнір

14:30 - 16:30. Футбол. Чоловічий фінал

15:00 - 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал

15:15 - 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал

Коментарі ()