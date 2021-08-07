Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня

Джерело - Чемпіон.
7 серпня на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 37 представників України.
Легка атлетика
01:00 - особисті змагання, марафон, жінки, фінал: Калюжна Вікторія, Михайлова Дар'я, Прокоф'єва Євгенія
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Веслування
03:37 - командні змагання, каное, жінки, двійка, 500 м, півфінал: Лузан Людмила/Четверікова Анастасія
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Веслування
03:52 - особисті змагання, каное, чоловіки, 1000 м, другий заїзд, півфінал: Алтухов Павло, Вандюк Юрій
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Художня гімнастика
04:00 - командні змагання, групове багатоборство, кваліфікація: Україна
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Стрибки у воду
04:00 - особисті змагання, чоловіки, вишка 10м, півфінал: Середа Олексій
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Веслування
04:15 - командні змагання, байдарка, четвірка, жінки, 500 м, півфінал: Україна
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П'ятиборство
08:36 - особисті змагання, чоловіки: Тимощенко Павло
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Бокс
08:45 - особисті змагання, чоловіки, до 75 кг, фінал: Хижняк Олександр - Геберт Консейсан (Бразилія)
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Художня гімнастика
09:20 - особисті змагання, індивідуальне багатоборство, фінал: Погранична Христина, Онопрієнко Вікторія
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Велоспорт
09:45 - особисті змагання, жінки, велотрек, спринт, 1/8 фіналу: Старікова Олена
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Вільна боротьба
12:45 - особисті змагання, жінки, до 50 кг, втішний турнір за бронзу: Лівач Оксана
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Артистичне плавання
13:30 - командні змагання, довільна програма, фінал: Україна
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Легка атлетика
13:35 - особисті змагання, жінки, стрибки у висоту, фінал: Геращенко Ірина, Левченко Юлія, Магучіх Ярослава