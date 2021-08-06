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Збірна Канади виграла олімпійський футбольний турнір

Сьогодні 17:51 1124 0
Володарки золотих медалей визначилися у серії післяматчевих пенальті
Збірна Канади виграла олімпійський футбольний турнір
Фото Getty Images
#Швеція, #Канада

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо визначився переможець жіночого турніру з футболу.

Шведки та канадки зіграли дуже напружений матч. У першому таймі Блакстеніус вивела вперед Швецію. У середині другого тайму Флемінг реалізувала пенальті та зрівняла рахунок.

Володарки золотих медалей визначилися у серії післяматчевих пенальті - перемогу здобула збірна Канади.

Раніше збірна Мексики переграла Японію та стала бронзовим призером змагань.

Олімпійські Ігри
Футбол, жінки
Фінал, 6 серпня

Швеція - Канада 1:1 (пен. 2:3) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 34 Блакстеніус, 1:1 - 67 Флемінг (пен)

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