Горуна: Незадоволений результатом і своїм виступом

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо каратист Станіслав Горуна поступився у півфіналі та завоював бронзову нагороду.
Український спортсмен прокоментував здобуття нагороди.
"Більш позитивні емоції будуть завтра. Сьогодні відчуваю різницю між очікуванням, заявленим результатами і тим, що у мене є. Думаю, як для спортсмена-любителя, дуже непоганий результат. Можна навіть посміхнутися після поразки в півфіналі", - заявив олімпієць.
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"Зараз незадоволений. Незадоволений результатом і своїм виступом, виконанням, але на це є свої причини. Дякую за підтримку. Мені так багато писали, дзвонили. Дуже приємно", - сказав Горуна.