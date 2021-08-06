Горуна: Незадоволений результатом і своїм виступом

Український спортсмен прокоментував здобуття бронзової нагороди

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо каратист Станіслав Горуна поступився у півфіналі та завоював бронзову нагороду.

Український спортсмен прокоментував здобуття нагороди.

"Більш позитивні емоції будуть завтра. Сьогодні відчуваю різницю між очікуванням, заявленим результатами і тим, що у мене є. Думаю, як для спортсмена-любителя, дуже непоганий результат. Можна навіть посміхнутися після поразки в півфіналі", - заявив олімпієць.

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