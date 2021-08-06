 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Горуна став бронзовим призером Олімпіади
Сьогодні 15:28 724
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 6 серпня
Сьогодні 15:52 7606
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 15:32 167867 28
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня
Сьогодні 14:43 1398
Збірна України успішно виконала технічну програму на Олімпіаді
Сьогодні 14:32 1108
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 14:09 13984
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 13:39 14211
Лівач побореться за бронзову медаль Олімпіади
Сьогодні 13:26 1238
Старікова вийшла до 1/8 фіналу Олімпіади у спринті
Сьогодні 12:55 643
Погранична та Онопрієнко кваліфікувалися до фіналу Олімпіади
Сьогодні 12:46 1438
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:45 1352
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:05 591 2
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото Андрій Дунець
Сьогодні 12:56 619
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:31 643
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 647
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:26 8513
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 1811
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
Вчора 21:16 1337 1
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
Вчора 20:55 789
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 16:57 4248 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:41 1036
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:07 3712
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 6183
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 1391
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 09:56 7303 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 725
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1278
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1651
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 6990 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
04.08.2021 16:21 5392
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня

Сьогодні 14:43 1398 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

7 серпня на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 37 представників України.

Легка атлетика

01:00 -  особисті змагання, марафон, жінки, фінал: Калюжна Вікторія, Михайлова Дар'я, Прокоф'єва Євгенія

--------------------------------------

Веслування

03:37 -  командні змагання, каное, жінки, двійка, 500 м, півфінал: Лузан Людмила/Четверікова Анастасія

-------------------------------------- 

Веслування

03:52 -  особисті змагання, каное, чоловіки, 1000 м, другий заїзд, півфінал: Алтухов Павло, Вандюк Юрій

-------------------------------------- 

Художня гімнастика

04:00 -  командні змагання, групове багатоборство, кваліфікація: Україна

-------------------------------------- 

Стрибки у воду

04:00 -  особисті змагання, чоловіки, вишка 10м, півфінал: Середа Олексій

-------------------------------------- 

Веслування

04:15 -  командні змагання, байдарка, четвірка, жінки, 500 м, півфінал: Україна

-------------------------------------- 

П'ятиборство

08:36 -  особисті змагання, чоловіки: Тимощенко Павло

-------------------------------------- 

Бокс

08:45 -  особисті змагання, чоловіки, до 75 кг, фінал: Хижняк Олександр - Геберт Консейсан (Бразилія)

-------------------------------------- 

Художня гімнастика

09:20 -  особисті змагання, індивідуальне багатоборство, фінал: Погранична Христина, Онопрієнко Вікторія

--------------------------------------

Велоспорт

09:45 -  особисті змагання, жінки, велотрек, спринт, 1/8 фіналу: Старікова Олена

--------------------------------------

Вільна боротьба

12:45 -  особисті змагання, жінки, до 50 кг, втішний турнір за бронзу: Лівач Оксана

-------------------------------------- 

Артистичне плавання

13:30 -  командні змагання, довільна програма, фінал: Україна

--------------------------------------

Легка атлетика

13:35 -  особисті змагання, жінки, стрибки у висоту, фінал: Геращенко Ірина, Левченко Юлія, Магучіх Ярослава

Коментарі ()