 Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 6 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 6 серпня
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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 6 серпня

Сьогодні 05:05 1784 0
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 6 серпня
#Олімпіада, #розклад

Джерело - Чемпіон.

6 серпня відбудеться 14-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 24 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 14-го дня Олімпіади-2020, 6 серпня (24 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 3 раунд 

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - ходьба 50 км

3:30 - 5:40. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000м, К-4 500м. Жінки - С-2 500м, К-4 500м. Кваліфікація

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. Жіночий фінал

4:20 - 8:50. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство. Кваліфікація

5:00 - 7.00. Футбол. Жіночий фінал. Чоловіки - матч за третє місце

7:00. 15:00. Волейбол. Жінки. Півфінал

7:40 - 14:00 Баскетбол. Жінки. Півфінал

8:00 - 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Півфінал

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Жінки

9:00 - 10:30Стрибки у водуЧоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки. Кваліфікація

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон

10:30. Спортивна ходьба. Жінки. На 20 км

11:00 - 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг, жінки до 61 кг

11:00 - 15:00. Гандбол. Жінки. Півфінал

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн. Жінки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 53 кг. Вільна боротьба - 74 кг, 125 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 5000 м, естафета 4х100. Жінки - 400 м, 1500 м, естафета 4х100, спис, жердина

13.00. Кінний спорт. Конкур, командні змагання

13.00 - 15:10. Хокей на траві. Жіночий фінал

13:30. Артистичне плавання. Командний турнір. Технічна програма

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Чоловіки. Командний турнір

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