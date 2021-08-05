МОК вимагає пояснень в російських каналів через образу ЛГБТ-олімпіців

Джерело - BBC.

Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від російських мовників через образи на російських каналах на адресу ЛГБТ-спортсменів, що беруть участь в Олімпіаді.

Про це повідомляє BBC.

Причиною звернення МОК стали випуски програм "Врємя покажет" на Першому каналі та "60 мінут" на телеканалі Росія 1, учасники яких обговорювали британського стрибуна у воду Тома Дейлі, який є відкритим геєм, і трансгендерну штангістку з Нової Зеландії Лорел Хаббард.

"Ми проти цих збочень і вульгарності, стоїмо жорстко дуже", - сказав в ефірі

Нагадаємо, перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ.