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МОК вимагає пояснень в російських каналів через образу ЛГБТ-олімпіців

Сьогодні 20:42 304 0
МОК вимагає пояснень в російських каналів через образу ЛГБТ-олімпіців
#МОК, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - BBC.

Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від російських мовників через образи на російських каналах на адресу ЛГБТ-спортсменів, що беруть участь в Олімпіаді.

Про це повідомляє BBC.

Причиною звернення МОК стали випуски програм "Врємя покажет" на Першому каналі та "60 мінут" на телеканалі Росія 1, учасники яких обговорювали британського стрибуна у воду Тома Дейлі, який є відкритим геєм, і трансгендерну штангістку з Нової Зеландії Лорел Хаббард.

"Ми проти цих збочень і вульгарності, стоїмо жорстко дуже", - сказав в ефірі

Нагадаємо, перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ.

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