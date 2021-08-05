Токіо-2020. Усі переможці дванадцятого змагального дня - 5 серпня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився дванадцятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 27 комплектів медалей.

Чоловічий плавальний марафон та 10 км виграв німець Флоріан Веллброк. Нагадаємо, що він виступав у запливах з Михайлом Романчуком на дистанції 1500 метрів.

Чоловічий скейтбординг виграв австралієць Кіган Палмер (Австралія). У веслуванні на байдарках і каное сьогодні було розіграно кілька комплектів медалей. Так, серед чоловіків каное-одиничка золоту медаль здобув угорець Шандор Тотка. У двійці найкраще виступили австралійці. Американка Невін Гаррісон виграла змагання у жінок на каное на 200 метрів. Ліза Керрінгтон виграла золоту медаль на дистанції 500 м. Вона стала п'ятиразовою олімпійською чемпіонкою.

У спортивній ходьбі на 20 км переміг італієць Массімо Стано. У бігу на 110 м з бар'єром до фінішу першим дістався ямаєць Генсл Парчмент.

У штовханні ядра перемогу здобув американець Раян Кроузе. У змаганнях з потрійного стрибка найкращий результат показав Педро Пабло Пічардо (Португалія).

Альберт Батиргазієв (РОК) виграв боксерський турнір у ваговій категорії до 57 кг.

У стрибках у воду серед жінок з 10-тиметрової вишки тріумфувала 14-тирічна китаянка Хунчань Цюань.

У велоспорті омніум виграв Метью Воллс (Велика Британія), жіночий кейрін - Шанне Браспеннінкс (Нідерланди).

У карате розіграли три комплекти медалей. Куміте чоловіки до 67 кг виграв француз Стівен да Кошта, ката у жінок - іспанка Сандра Санчес, жіночий куміте жінки до 55 кг Івет Горанова (Болгарія), яка перемогла українку Анжеліку Терлюгу.

Скелелазіння у чоловіків виграв іспанець Альберто Хінес Лопес. У вільній боротьбі до 57 кг у чоловіків переміг Угуєв Заур, у ваговій категорії до 86 кг - іранець Хассан Яздані, у жінок до 57 кг - японка Кавай Рісако.

У бігу на 400 метрів золоту медаль здобув Стівен Гардінер (Багамські Острови). Стрибки з жердиною у жінок виграла американка Кеті Нажотт.

Завершився чоловічий турнір з хокею на траві. Збірна Бельгії у фіналі у серії пенальті здолала Австралію. У бронзовому фіналі Індія переграла Німеччину.

Також завершився жіночий командний турнір з настільного тенісу. Перше місце здобув Китай, друге та третє відповідно - Японія та Гонконг.