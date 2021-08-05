Чебан: Лузан створила історію українського веслування

Українка Людмила Лузан здобула історичну нагороду на Олімпіаді в Токіо у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Про це розповів головний тренер збірної України Юрій Чебан.

"Хоча зараз на Олімпійських іграх і немає дистанції 200 метрів у чоловіків, але нам вдалося продовжити династію спринтерів і в Україні, і в світі. Це неймовірний день, це історичний день для українського і світового каное. Це перша олімпійська нагорода для нашого виду спорту. Хочу привітати Івано-Франківську школу, Сергія Батомункоєва - першого наставника Людмили Лузан, полтавського тренера Миколи Мацапура, Полтавщину і всю Україну з цим медальним здобутком.

Руками Людмили Лузан створилася історія. Її руками вона це зробила. Вона довго працювала і медаль - це результат цієї роботи. Лузан створила історію українського веслування. Ми передали естафету жіночому каное і Людмила Лузан її прийняла. Поки що це "бронза", але ми рухаємося вперед. Буквально через три роки ми зустрінемося в Парижі на найвищій сходинці п'єдесталу", - підсумував Чебан.