Старікова зупинилася за крок до медалі Олімпіади

У фіналі виступали дві українки

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбувся фінал з велотреку кейрін серед жінок.

У фіналі брали участь дві українки - Олена Старікова та Любов Басова.

Олена посіла четверте місце, Любов - шосте.