Старікова зупинилася за крок до медалі Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбувся фінал з велотреку кейрін серед жінок.
У фіналі брали участь дві українки - Олена Старікова та Любов Басова.
Олена посіла четверте місце, Любов - шосте.
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Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбувся фінал з велотреку кейрін серед жінок.
У фіналі брали участь дві українки - Олена Старікова та Любов Басова.
Олена посіла четверте місце, Любов - шосте.