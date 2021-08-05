Українська легкоатлетка Ірина Геращенко оцінила боротьбу за вихід у фінал Олімпіади-2020 в стрибках у висоту.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Ми розуміли, що потрібно буде стрибати на висоту 1,95 м, тому що суперниці по сезону дуже сильні. Налаштовувалися на ці стрибки. Тренуватися було легше, кваліфікація трохи забрала нервів.

Зараз ми вже акліматизувалися. Ми приїхали раніше на кілька тижнів раніше. У нас в секторі стояла бочка з льодом, була холодна вода.

Так, звичайно, дуже складно. І вологість, і сонце. До цього сонце було за хмарами, не пекло так сильно. Зараз як сковорідці.

Хочу подякувати всій Україні, батькам, чоловікові. Спасибі всім, хто завів будильник на 3 годині ночі, щоб подивитися на нас. Я говорила родичам, щоб вони спали, але вони все одно дивилися", - сказала Геращенко.