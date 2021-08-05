Магучіх: Зрозуміла, що шансів на помилку більше немає

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх насилу вийшла у фінал Олімпійських ігор в Токіо в стрибках у висоту.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Ця кваліфікація була однією з найскладніших в моєму житті, тому що було дуже жарко. Я впоралася, допустила одну помилку на висоті 1,90 м. Взяла цю висоту з другої спроби. Після цього зрозуміла, що шансів на помилку більше немає, потрібно стрибати з першої спроби.

Коли йшла на кваліфікацію, то не думала про фінал. Думки були тільки про те, що потрібно стрибати, насолоджуватися цим, йти далі. Дуже рада, що ми всі втрьох вийшли в фінал", - відзначила Магучіх.