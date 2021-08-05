Українська веслувальниця Людмила Лузан не вірить, що здобула бронзову Олімпійських ігор у Токіо.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чесно, здається, що я сплю, це сон і не можу повірити. Стільки років йшла до медалі, я настільки щаслива. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі. Звичайно, я мріяла перемогти. Але це перша Олімпіада і впевнена, що на мене ще чекатимуть золоті медалі. Чекає моя коронна дистанція - 500 метрів у двійці і там я хочу показати результат. Але не можу повірити, що в мене є бронза.

Присвячую нагороду мамі, вона мріяла, що я буду на Олімпіаді і візьму там медаль. Мамо, я це зробила!

Немає нічого неможливого, просто віра в те, що ти робиш і є люди, які тебе підтримують. Можна звернути гори", - сказала Лузан.