Джерело - Чемпіон.
Новозеландська байдарочниця Ліза Керрінгтон виграла золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) на дистанції 500 м.
Срібним призером стала угорка Тамара Чіпеш. Бронза дісталася представниці Данії Еммі Йоргенсен.
Керрінгтон стала п'ятиразовою олімпійською чемпіонкою.
Олімпійські ігри
Веслування, байдарка на 500 м
Жінки
5 серпня
1. Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія) - 1.51,216
2. Тамара Чіпеш (Угорщина) - 1.51,855
3. Емма Йоргенсен (Данія) - 1.52,773
Раніше, Лузан здобула бронзову медаль на Олімпіаді.