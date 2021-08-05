Португалець завоював золоту медаль Олімпіади у потрійному стрибку

Джерело - Чемпіон.
Португальський легкоатлет Педро Пабло Пічардо виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) в потрійному стрибку.
Срібним призером став китаєць Чжу Ямін. Бронза дісталася представнику Буркіна-Фасо Югу Фабрісу Зангу.
Олімпійські ігри
Легка атлетика
Чоловіки, потрійний стрибок
5 серпня
1. Педро Пабло Пічардо (Португалія) - 17,98
2. Чжу Ямін (Китай) - 17,57
3. Юг Фабріс Занг (Буркіна-Фасо) - 17,47
Раніше, три українки вийшли до фіналу Олімпіади зі стрибків у висоту.