Португалець завоював золоту медаль Олімпіади у потрійному стрибку

Пічардо показав результат 17,98

Джерело - Чемпіон.

Португальський легкоатлет Педро Пабло Пічардо виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) в потрійному стрибку.

Срібним призером став китаєць Чжу Ямін. Бронза дісталася представнику Буркіна-Фасо Югу Фабрісу Зангу.

Олімпійські ігри

Легка атлетика

Чоловіки, потрійний стрибок

5 серпня

1. Педро Пабло Пічардо (Португалія) - 17,98

2. Чжу Ямін (Китай) - 17,57

3. Юг Фабріс Занг (Буркіна-Фасо) - 17,47

Раніше, три українки вийшли до фіналу Олімпіади зі стрибків у висоту.