 Португалець завоював золоту медаль Олімпіади у потрійному стрибку | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Португалець завоював золоту медаль Олімпіади у потрійному стрибку

Сьогодні 06:53 225 0
Пічардо показав результат 17,98
Португалець завоював золоту медаль Олімпіади у потрійному стрибку
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Португальський легкоатлет Педро Пабло Пічардо виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) в потрійному стрибку.

Срібним призером став китаєць Чжу Ямін. Бронза дісталася представнику Буркіна-Фасо Югу Фабрісу Зангу.

Олімпійські ігри
Легка атлетика
Чоловіки, потрійний стрибок
5 серпня

1. Педро Пабло Пічардо (Португалія) - 17,98

2. Чжу Ямін (Китай) - 17,57

3. Юг Фабріс Занг (Буркіна-Фасо) - 17,47

Раніше, три українки вийшли до фіналу Олімпіади зі стрибків у висоту.

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