Американець показав результат 23,30 м

Джерело - Чемпіон.

Американський легкоатлет Раян Кроузер виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) в штовханні ядра.

Він встановив новий олімпійський рекорд - 23,30 м. Краузер на Іграх 2016 встановив рекорд 22,52 м, а в Токіо у всіх шести спробах продемонстрував результати краще того досягнення (22,83; 22,93; 22,86; 22, 74; 22,54 і 23,30).

Олімпійські ігри

Легка атлетика, штовхання ядра

Чоловіки

5 серпня

1. Раян Кроузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Томаc Волш (Нова Зеландія)

Раніше, три українки вийшли до фіналу Олімпіади зі стрибків у висоту.