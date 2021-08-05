Джерело - Чемпіон.
Американський легкоатлет Раян Кроузер виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) в штовханні ядра.
Він встановив новий олімпійський рекорд - 23,30 м. Краузер на Іграх 2016 встановив рекорд 22,52 м, а в Токіо у всіх шести спробах продемонстрував результати краще того досягнення (22,83; 22,93; 22,86; 22, 74; 22,54 і 23,30).
Олімпійські ігри
Легка атлетика, штовхання ядра
Чоловіки
5 серпня
1. Раян Кроузер (США)
2. Джо Ковач (США)
3. Томаc Волш (Нова Зеландія)
Раніше, три українки вийшли до фіналу Олімпіади зі стрибків у висоту.