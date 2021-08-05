Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня

Джерело - Чемпіон.
5 серпня відбудеться 13-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 27 комплектів медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (27 комплектів медалей)
0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км
1. Флоріан Веллброк (Німеччина)
2. Криштоф Рашовський (Угорщина)
3. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 2 раунд
3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк
1. Кіган Палмер (Австралія)
2. Педро Баррос (Бразилія)
3. Корі Жуно (США)
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Півфінал
3:00 - 15:30. Легка атлетика. Жінки - стрибки у висоту, естафета 4х100, естафета 4х400. Чоловіки - естафета 4х100, 1500 м. Кваліфікація
3:30 - 7:05. Гребля на байдарках і каное.
Чоловіки - К-1 200 м
1. Шандор Тотка (Угорщина)
2. Манфреді Ріцца (Італія)
3. Лаям Гіт (Велика Британія)
Чоловіки - К-2 1000 м.
1. Австралія
2. Німеччина
3. Чехія
Жінки - С-1 200 м
1. Невін Гаррісон (США)
2. Лоуренс Вінсент-Лапуант (Канада)
3. Лузан Людмила (Україна)
Жінки - К-1 500 м
1. Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)
2. Тамара Чіпеш (Угорщина)
3. Емма Йоргенсен (Данія)
5:00 - 15:45. Легка атлетика. Чоловіки - ходьба 20 км
Чоловіки - 110 м з бар'єром
1. Генсл Парчмент (Ямайка)
2. Грант Голлоуей (США)
3. Рональд Леві (Ямайка)
Чоловіки - штовхання ядра
1. Раян Кроузер (США)
2. Джо Ковач (США)
3. Томаc Волш (Нова Зеландія)
Чоловіки - потрійний стрибок
1. Педро Пабло Пічардо (Португалія)
2. Чжу Ямін (Китай)
3. Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо)
7:00 - 10:30. Сучасне п'ятиборство. Жінки. Чоловіки.
7:00. 15:00. Волейбол. Чоловіки. Півфінал
7:15 - 14:00 Баскетбол. Чоловіки. Півфінал
8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг
8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Півфінал
9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки
9:30 - 12.50. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг
11:00 - 15:00. Гандбол. Чоловіки. Півфінал
11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг
11:00. Футбол. Жінки. Матч за третє місце
11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки
12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 57 кг. Вільна боротьба - 57 кг, 86 кг
13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - ходьба 20 км, семиборство
13:00. Бейсбол. Півфінал
13.00 - 15:10. Хокей на траві. чоловічий фінал
13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір