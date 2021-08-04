Беленюк: Зосереджуся на роботі в парламенті

Жан Беленюк здобув перемогу на Олімпійських іграх з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.

Українець прокоментував тріумф на Олімпіаді.

"Усі титули завойовані. Не вистачало золота. Зараз відпочину. Як ви знаєте, я ще парламентарій у своїй країні. Всі ці два роки суміщував роботу в парламенті та підготовку до Олімпійських Ігор. Перенесення Ігор на рік достатньо ускладнило мої задачі. Після відпочинку хочу сконцентруватися на роботі в парламенті і проявити себе там. Бо там також необхідна перемога", - заявив Беленюк.