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Беленюк: Зосереджуся на роботі в парламенті

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Українець завоював золоту медаль Олімпійських ігор
Беленюк: Зосереджуся на роботі в парламенті
#Беленюк, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Суспільне Спорт.

Жан Беленюк здобув перемогу на Олімпійських іграх з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.

Українець прокоментував тріумф на Олімпіаді.

"Усі титули завойовані. Не вистачало золота. Зараз відпочину. Як ви знаєте, я ще парламентарій у своїй країні. Всі ці два роки суміщував роботу в парламенті та підготовку до Олімпійських Ігор. Перенесення Ігор на рік достатньо ускладнило мої задачі. Після відпочинку хочу сконцентруватися на роботі в парламенті і проявити себе там. Бо там також необхідна перемога", - заявив Беленюк.

Раніше, Насібов програв іранцю у фіналі Олімпіади.

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