 Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня

Сьогодні 16:47 953 0
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

5 серпня відбудеться 13-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 27 комплектів медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (27 комплектів медалей)

0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 2 раунд 

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Півфінал

3:00 - 15:30. Легка атлетика. Жінки - стрибки у висоту, естафета 4х100, естафета 4х400. Чоловіки - естафета 4х100, 1500 м. Кваліфікація

3:30 - 7:05. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки - С-1 200 м, К-1 500 м

5:00 - 15:45. Легка атлетика. Чоловіки - 110 м з бар'єром, ходьба 20 км, потрійний стрибок, ядро

7:00 - 10:30. Сучасне п'ятиборство. Жінки. Чоловіки. 

7:00. 15:00. Волейбол. Чоловіки. Півфінал

7:15 - 14:00 Баскетбол. Чоловіки. Півфінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Півфінал

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12.50. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг

11:00 - 15:00. Гандбол. Чоловіки. Півфінал

11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг

11:00. Футбол. Жінки. Матч за третє місце

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 57 кг. Вільна боротьба - 57 кг, 86 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - ходьба 20 км, семиборство

13:00. Бейсбол. Півфінал

13.00 - 15:10. Хокей на траві. чоловічий фінал

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір

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