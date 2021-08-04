Рижикова: Соромно за Україну

Анна Рижикова прокоментувала підготовку до Олімпійських ігор

Суперниці української легкоатлетки Анни Рижикової мають серйозні можливості для підготовки, в той час, як українка майже самостійно готувалась до Олімпіади.

Про це розповіла сам бігунка.

"Не дуже хотілося б це казати, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер, масажист, моя сім'я у якості підтримки. А на них працює ціла команда. Виходить, що я одна у полі воїн проти цілої армії. Фемке - дуже сильна, і як людина вона гарна, і як спортсменка. Молода та гарна, висока і тренується, не скажу, що вона лежить і нічого не робить. Актуально: Рижикова: Немає медалі і всі завтра про мене забудуть Я сама собі шукаю засоби відновлення, роблю все з тренерами, масажистами, з тими людьми, яких сама знайшла і мені допомагають. А вони з цього приводу навіть не задумуються, за них все це робить науковий підхід. Тут усе пальцем у небо, а там наука є - це трішки може пояснити сьогоднішнє місце. Нікого не звинувачую, це правда життя така", - відзначила Рижикова.

Раніше, Рижикова фінішувала п'ятою, Ткачук - шостою у фіналі Олімпіади.