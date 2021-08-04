 Рижикова: Соромно за Україну | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Рижикова: Соромно за Україну

Сьогодні 13:39 1377 0
Анна Рижикова прокоментувала підготовку до Олімпійських ігор
Рижикова: Соромно за Україну
#Рижикова

Джерело - suspilne.media.

Суперниці української легкоатлетки Анни Рижикової мають серйозні можливості для підготовки, в той час, як українка майже самостійно готувалась до Олімпіади.

Про це розповіла сам бігунка.

"Не дуже хотілося б це казати, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер, масажист, моя сім'я у якості підтримки. А на них працює ціла команда. Виходить, що я одна у полі воїн проти цілої армії. Фемке - дуже сильна, і як людина вона гарна, і як спортсменка. Молода та гарна, висока і тренується, не скажу, що вона лежить і нічого не робить.

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Я сама собі шукаю засоби відновлення, роблю все з тренерами, масажистами, з тими людьми, яких сама знайшла і мені допомагають. А вони з цього приводу навіть не задумуються, за них все це робить науковий підхід. Тут усе пальцем у небо, а там наука є - це трішки може пояснити сьогоднішнє місце. Нікого не звинувачую, це правда життя така", - відзначила Рижикова.

Раніше, Рижикова фінішувала п'ятою, Ткачук - шостою у фіналі Олімпіади.

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