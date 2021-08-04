 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня

Сьогодні 16:00 1773 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня

Джерело - Чемпіон.

5 серпня на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 18 представників України.

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Легка атлетика

03:10 -  стрибки у висоту, жінки, група В, кваліфікація:  Магучіх Ярослава

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Легка атлетика

03:10 -  стрибки у висоту, жінки, група А, кваліфікація:  Геращенко Ірина, Левченко Юлія

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Веслування

03:44 - особисті змагання, каное-одиночка, 200 м, півфінал: Людмила Лузан

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Веслування

04:05 - особисті змагання, байдарка-одиночка, 500 м, півфінал: Повх Марія, Юрійчук Марія

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Вільна боротьба

05:30 - другий запуск,  чоловіки, до 74 кг, 1/8 фіналу: Михайлов Василь - Байрамов Туран (Азербайджан)

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Вільна боротьба

05:30 -  четвертий запуск, чоловіки, +125 кг, 1/8 фіналу: Хоцянівський Олександр - Заре Амір Хоссейн (Іран)

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Бокс

09:03 - до 75 кг, півфінал:  Хижняк Олександр - Марсіал Іумер (Філіппіни)

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Велоспорт

10:06 - особисті змагання, трек, кейрін, заїзд 1, чвертьфінал:  Старікова Олена

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Велоспорт

10:16 - особисті змагання, трек, кейрін, заїзд 3, чвертьфінал:  Басова Любов

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Легка атлетика

10:30 -  особисті змагання, чоловіки, спортивна ходьба, на 20 км, фінал: Лосев Іван, Забуженко Едуард

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Легка атлетика

13:00 -  особисті змагання, жінки, стрибки з жердиною, фінал: Килипко Марія

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Легка атлетика

13:37 -  естафета 4х400 м, жінки, півфінал: Україна

Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

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