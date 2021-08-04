Український легкоатлет Назар Коваленко не зможе 5 серпня взяти участь в Олімпіаді і після подачі заявив до CAS.

Про це заявив сам спортсмен.

"У мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх. Ситуація абсурдна і несправедлива у всіх відношеннях! Що у 2020, що у 2021 році у мене було здано що найменше по 5!!! допінг тестів! А в 2021 році їх 6 (3 змагальних та 3 поза змагальних )!!!

Але Athletic Integrity Unit прийняло рішення мене не допустити тільки тому що я не встиг здати поза змагальну пробу в 63 денний період, а здав в коротший час! Але як я міг знати коли до мене можуть приїхати допінг офіцери, якщо це все закрита інформація і як я міг встигнути це зробити в 63 денний період, якщо я потрапив на ОІ 2020 за 60 днів до свого старту.

Я боровся, я зробив все і команда юристів Asters за 2 дні підготувала заяву (справу) на майже 150 сторінок з фактами, доказами, купою документів про мою невинність!

Але суд COURT OF ARBITRATION FOR SPORT прийняв рішення про не допуск до старту.

Стосовно того хто винен ФЛАУ, НАДЦ чи ще хтось, що мене не тестували вчасно, буде вияснено після мого повернення в Україну 12 серпня", - зазначив Коваленко.