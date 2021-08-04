Рижикова: Немає медалі і всі завтра про мене забудуть

Українка прокоментувала свій виступ на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова виклалася на всі сто відсотків у фіналі Олімпійських іграх у бігу з 400 метрів з бар'єрами.

Про це заявила сама спортсменка.

"Все склалося, що планувала. Виклалася на сто відсотків. Це мій результат. Це високий результат. Конкуренція велика. Немає медалі і всі завтра про мене забудуть. Але 5 місце є дуже високим результатом на Олімпіаді. Американки дуже сильні. Вони фактично змагаються лише між собою", - зазначила Ткачук.

Раніше, Рижикова фінішувала п'ятою, Ткачук - шостою у фіналі Олімпіади.