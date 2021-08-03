Беленюк видів перевагу над суперником у фіналі Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Український борець Жан Беленюк добре знає суперника по фіналу Олімпіади в Токіо.

Про це розповів сам борець.

"Суперник? Ми з Віктором Льорінцом зустрічалися, напевно, близько 10-ти разів. Жодного разу я не програвав. Дуже витривалий і сильний суперник. І чемпіонати Європи вигравав, був у трійці чемпіонатів світу. Налаштовуватимуся, треба відповідально ставитися до боротьби", - відзначив Беленюк.

У фіналі Олімпіади Беленюк зустрінеться з угорцем Віктором Лорінцом.

Нагадаємо, Беленюк гарантував медаль на Олімпіаді у Токіо.