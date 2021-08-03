Джерело - Чемпіон.
Український борець Жан Беленюк добре знає суперника по фіналу Олімпіади в Токіо.
Про це розповів сам борець.
"Суперник? Ми з Віктором Льорінцом зустрічалися, напевно, близько 10-ти разів. Жодного разу я не програвав. Дуже витривалий і сильний суперник. І чемпіонати Європи вигравав, був у трійці чемпіонатів світу. Налаштовуватимуся, треба відповідально ставитися до боротьби", - відзначив Беленюк.
У фіналі Олімпіади Беленюк зустрінеться з угорцем Віктором Лорінцом.
Нагадаємо, Беленюк гарантував медаль на Олімпіаді у Токіо.