 Насібов: Я пройшов дуже важку дорогу до Токіо | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Насібов здобув неймовірну перемогу та вийшов до фіналу Олімпіади
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Насібов: Я пройшов дуже важку дорогу до Токіо

Сьогодні 13:43 170 0
Парвіз Насібов прокоментував півфінальну сутичку на Олімпіаді
Насібов: Я пройшов дуже важку дорогу до Токіо
#Насібов

Джерело - Чемпіон.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов оцінив вихід у фінал Олімпіади в Токіо.

Про це розповів сам український борець.

"У мене сльози. Я пройшов дуже важку дорогу до цієї Олімпіади. Мене батьки вдома чекають, переживають більше, ніж я. Це сльози, які я не можу стримати.

Важливо: Насібов здобув неймовірну перемогу та вийшов до фіналу Олімпіади

Величезне спасибі всій Україні. Я люблю цю країну. Це все для України. Мені нема чого сказати. Слава богу, що він нагородив мене такою перемогою. Чим важче перемога, тим солодша. Я не можу стримати свої емоції.

Дякую сім'ї, дівчині і першому тренеру. Дякую всій Миколаївській області, з якої я родом, де я тренуюся.

Величезне спасибі моєму тренеру Володимиру Шацьких. Він, напевно, радіє більше за мене. Ця людина дала мені повірити в себе. Ця віра буде у мене довго. Я буду радувати, я багато чого доб'юся.

План бога, який написаний мені, хоч 150 суддів буде. У нас немає такого фінансування, щоб нас тягнули, але нам це і не треба. Україна - сильний народ, ми виграли.

Хотів би всьому Азербайджану, я ще азербайджанець, всім великий Салам. Україна і Азербайджан - це мої улюблені країни, мої батьківщини. Я вас всіх люблю. Ви мені багато пишете, але я не хотів відповідати, не хотів думки в сторону прибирати. Це ще не все. Буду налаштовуватися на фінал.

У мене такі емоції, я вийду із залу і постараюся їх забути. Після сутички у мене сил як ніби ніхто не забирав. Але проти мене був чемпіон світу. Сили є, що може бути краще. Вище Олімпійських ігор нічого немає", - сказав Насібов.

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