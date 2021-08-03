Український гімнаст Петро Пахнюк допустив технічну помилку у фіналі змагань на паралельних брусах.

Про це розповів сам гімнаст.

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"Почував себе відмінно і фізично, і морально. Нічого мені не заважало сьогодні. Мені не вдалося виконати вправу повністю – не виконав ще один елемент, тож і складність була нижче. Звісно розумів, що далі буде важко боротися. Це була технічна помилка, якої я не мав права сьогодні припускатися, адже всю решту програми виконав добре, застосувавши й іменний елемент. Звісно, засмучений, але це – спорт і для мене вже досягнення – потрапити до фіналу", - відзначив Пахнюк.