Китайці виграли дві медалі в змаганнях зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбувся чоловічий фінал у стрибках у воду з трьохметрового трампліна.
Перемогу на цих змаганнях здобув китаєць Сє Сиї.
Нагадаємо, Бех-Романчук посіла 5-е місце на Олімпіаді.
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Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбувся чоловічий фінал у стрибках у воду з трьохметрового трампліна.
Перемогу на цих змаганнях здобув китаєць Сє Сиї.
Нагадаємо, Бех-Романчук посіла 5-е місце на Олімпіаді.