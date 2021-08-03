Китайці виграли дві медалі в змаганнях зі стрибків у воду

Сє Сиї став переможцем змагань

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбувся чоловічий фінал у стрибках у воду з трьохметрового трампліна.

Перемогу на цих змаганнях здобув китаєць Сє Сиї.

Нагадаємо, Бех-Романчук посіла 5-е місце на Олімпіаді.