Розклад вирішальних поєдинків українців у боротьбі за медалі Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 серпня, на Олімпійських іграх відбудуться вирішальні поєдинки у греко-римській та вільній боротьбі.
Приємно, що за медалі ведуть боротьбу чотири українці.
Розклад вирішальних поєдинків за участі українців
О 12:15 розпочнуться півфінали:
Греко-римська боротьба. Другий запуск. Парвіз Насібов - Мохамед Ібрагім Ель-Саєд (Єгипет)
Греко-римська боротьба. Четвертий запуск. Жан Беленюк - Іван Гуклек (Хорватія)
Вільна боротьба. П'ятий запуск. Ірина Коляденко - Айсулуу Тинибекова (Киргизстан)
О 14:55 розпочнеться поєдинок за бронзову медаль
Вільна боротьба. Перший запуск. Алла Черкасова - Досьо Сара (Японія)