Розклад вирішальних поєдинків українців у боротьбі за медалі Олімпіади

За медалі ведуть боротьбу чотири українці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 серпня, на Олімпійських іграх відбудуться вирішальні поєдинки у греко-римській та вільній боротьбі.

Приємно, що за медалі ведуть боротьбу чотири українці.

Розклад вирішальних поєдинків за участі українців

О 12:15 розпочнуться півфінали:

Греко-римська боротьба. Другий запуск. Парвіз Насібов - Мохамед Ібрагім Ель-Саєд (Єгипет)

Греко-римська боротьба. Четвертий запуск. Жан Беленюк - Іван Гуклек (Хорватія)

Вільна боротьба. П'ятий запуск. Ірина Коляденко - Айсулуу Тинибекова (Киргизстан)

О 14:55 розпочнеться поєдинок за бронзову медаль

Вільна боротьба. Перший запуск. Алла Черкасова - Досьо Сара (Японія)